Ο Έρλινγκ Χάαλαντ σκόραρε ξανά για την Μάντσεστερ Σίτι κάνοντας το 2-0 στο ματς με την Γουλβς στο Μολινό κι έγραψε και πάλι ιστορία.

Ο Νορβηγός επιθετικός των «πολιτών» δέχθηκε μία υπέροχη κάθετη πάσα από τον Μπερνάρντο Σίλβα, πλησίασε στην περιοχή και νίκησε τον Σα για το 2-0 της Μάντσεστερ Σίτι με ωραίο πλασέ στο 16ο λεπτό. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έγινε έτσι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Premier League, που σκοράρει στα τέσσερα πρώτα εκτός έδρας παιχνίδια του στην διοργάνωση.

Με το σημερινό του τέρμα έφτασε τα έντεκα γκολ στο φετινό πρωτάθλημα σε επτά αγώνες και τα 14 συνολικά σε 10 ματς.

4 - Erling Haaland has become the first player in Premier League history to score in each of his first four away games in the competition. Silenced. pic.twitter.com/0nKMehXArf