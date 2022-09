Ο Γκρέιχαμ Πότερ αναμένεται να γίνει ο νέος προπονητής της Τσέλσι, καθώς οι δυο πλευρές ήρθαν σε προφορική συμφωνία στη συνάντηση τους.

Ραγδαίες εξελίξεις στην Τσέλσι! Το πρωί της Τετάρτης (7/9) ο Τοντ Μπόελι απέλυσε τον Τόμας Τούχελ, οι Μπλε έφεραν τον προπονητή της Μπράιτον, Γκρέιχαμ Πότερ στο Λονδίνο, μετά από σχετική άδεια των Γλάρων και φάινεται εν τέλει πως θα έχουμε «γάμο».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Νησί οι δυο πλευρές έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία και δεν αποκλείεται ο Βρετανός τεχνικός να βρίσκεται στην άκρη του πάγκου των Μπλε στο εκτός έδρας ματς του Σαββάτου (10/9) με τη Φούλαμ. Η Τσέλσι για να κάνει δικό της τον Πότερ θα πληρώσει τα 18 εκατ. ευρώ του buy-out που προβλέπει το συμβόλαιό του.

