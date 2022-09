Η Λέστερ πιέζει να κάνει δικό της με μονοετές συμβόλαιο τον Mαρσέλο, ο οποίος κυκλοφορεί στην αγορά ως ελεύθερος μετά την αποχώρηση του από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

O Μαρσέλο μετά από 15 χρόνια έμεινε ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης και ψάχνει στην αγορά τη νέα του ομάδα. Ο 34χρονος Βραζιλιάνος μπακ έχει δεχτεί ουκ ολίγες προτάσεις από ομάδες της πατρίδας του αλλά και από την Ευρώπη, όμως ακόμα δεν έχει βρει το πρότζεκτ που θα τον πείσει να υπογράψει.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της Marca, Μαρτί Μιράς ο πρώην αρχηγός της Βασίλισσας είναι κοντά στην μεταγραφή του στη Λέστερ. Οι δυο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές και οι Αλεπούδες πιέζουν για να κλείσουν το deal. Οι συζητήσεις των δυο πλευρών είναι για μονοετές συμβόλαιο.

