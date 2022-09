Τον Βουτ Φαές από τη Ρεμς έναντι 15 εκατομμυρίων λιρών ανακοίνωσε η Λέστερ, κάνοντας την πρώτη της καλοκαιρινή μεταγραφή σε αυτές τις τελευταίες ώρες της διορίας!

Φυσικά πρόκειται για ποδοσφαιριστή που θα καλύψει το κενό που άφησε στην άμυνα ο Φοφανά, ο οποίος αποχώρησε για να παίξει στην Τσέλσι βάζοντας στα ταμεία των «αλεπούδων» το ποσό των 70 εκατομμυρίων λιρών δίχως τα μπόνους.

Ο Φαές υπέγραψε για τα επόμενα πέντε χρόνια με τους Πρωταθλητές του 2016, με τον Βέλγο ποδοσφαιριστή να φεύγει από την Ρεμς μετά από 2,5 χρόνια.

Leicester sign their first outfield player of the summer 🦊✅pic.twitter.com/ZhhRTLRLGy