Η Μπαρτσελόνα απέρριψε ακόμα μια πρόταση της Τσέλσι για την απόκτηση του Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, όμως οι Μπλε θα επανέλθουν με νέα πρόταση.

To σίριαλ της μεταγραφής του Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ θα κρατήσει μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου. H Τσέλσι έκανε νέα πρόταση στη Μπαρτσελόνα, η οποία όμως έπεσε στο «κενό».

Οι Μπλε προσέφεραν 15 εκατομμύρια ευρώ συν το ποσό της «κλεισμένης» μεταγραφής του Μάρκο Αλόνσο για να κάνουν δικό τους τον Γκαμπονέζο σέντερ φορ, όμως οι Μπλαουγκράνα απέρριψαν την πρόταση. Ο Ομπαμεγιάνγκ είναι ο πρώτος στόχος της Τσέλσι για την ενίσχυση στη γραμμή κρούσης και οι Λονδρέζοι θα επανέλθουν τις επόμενες ώρες με νέα προσφορά.

Barcelona have turned down Chelsea bid for Pierre Aubameyang for €15m plus Marcos Alonso included. 🚨🔵 #FCB



Been told Chelsea are preparing a new counter-proposal now. Talks are still ongoing. pic.twitter.com/awvs0yE4OS