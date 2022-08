Ένας... τρελαμένος οπαδός της Έβερτον στην προσπάθεια του να αγκαλιάσει τον σκόρερ της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Λιντς, Άντονι Γκόρντον, άφησε το παιδί του να πέσει από την αγκαλιά του.

Η Έβερτον για τρίτο παιχνίδι έμεινε στο 1-1, αυτή τη φορά στην έδρα της Λιντς, με τον Άντονι Γκόρντον να είναι ο σκόρερ. Οι παίκτες του Φρανκ Λάμπαρντ πήγαν στους φιλάθλους τους μετά το σφύριγμα και ένας... τρελαμένος οπαδός στην προσπάθεια του να αγκαλιάσει τον νεαρό μεσοεπιθετικό άφησε το παιδί του να πέσει από την αγκαλιά του. Μάλιστα ο Γκόρντον έδειξε να ενδιαφέρεται περισσότερο, καθώς αυτός έσκυψε για να σηκώσει το νεαρό αγοράκι.

He dropped his kid just to hug Anthony Gordon 💀😂



pic.twitter.com/RVEnjWFVk7