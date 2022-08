Με το 2-0 υπέρ της από το 21ο λεπτό, η Κρίσταλ Πάλας θα μπορούσε να έχει ανεβάσει ακόμα περισσότερο τον δείκτη του σκορ κόντρα στη Σίτι – προτού έρθει η μεγάλη ανατροπή – όμως, κανείς δεν κατάλαβε γιατί δεν μέτρησε το τρίτο γκολ.

Ο Έντερσον μπλοκάρει ένα σουτ που γίνεται προς την εστία του από απόσταση και βιάζεται να παίξει τη μπάλα με τα χέρια. Την αφήνει στο έδαφος, βρίσκει μπροστά του αντίπαλο, σταματάει, οι συμπαίκτες του κι εκείνος ζητούν παράβαση και όντως ο ρέφερι την δίνει, τη στιγμή που η μπάλα καταλήγει ξανά στα δίχτυα του.

Η υπόδειξη είναι φάουλ για παρεμπόδιση στον Βραζιλιάνο πορτιέρε των «πολιτών» μετά τη μικρή επαφή που φαίνεται να κάνει ο Έντουναρντ με την μπάλα ώστε να την στείλει προς τον Αγιού, ωστόσο, προκάλεσε αντιδράσεις και απορίες η απόφαση...

Το 2-0 των «αετών» παρέμεινε μέχρι την ανάπαυλα, όταν πλέον ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποφάσισε να το πάρει πάνω του και να πετύχει το πρώτο του χατ-τρικ με την γαλάζια φανέλα.

How is this a foul??? Ederson shouldn’t roll the ball out with a bloke in front of him if he doesn’t want it blocked #MCICRY pic.twitter.com/AieFW87zF6