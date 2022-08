Η Λίβερπουλ «καθάρισε» μέσα σε ένα ημίχρονο κόντρα στη Μπόρνμουθ το πρώτο της τρίποντο στην τρέχουσα Premier League, καθώς προηγήθηκε με 5-0 με τον Ρομπέρτο Φιρμίνιο να έχει ένα γκολ και τρεις ασίστ!

Η Λίβερπουλ πέντε μέρες μετά την ήττα της από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «ξέσπασε» στη Μπόρνμουθ και κλείδωσε από το πρώτο ημίχρονο το πρώτο της τρίποντο στην τρέχουσα Premier League, καθώς η ανάπαυλα την βρήκε να προηγείται με 5-0.

Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ ο Ρομπέρτο Φιρμίνο, ο οποίος είχε τρεις ασίστ στα γκολ των Ντίας (3'), Έλιοτ (6' - πρώτο του νεαρού χαφ στην Premier League) , Αλεξάντερ - Άρνολντ (28') και στο 31' ο Βραζιλιάνος σκόραρε με προβολή. Πρώτο γκολ για τον διεθνή φορ στο «Άνφιλντ» σε ματς πρωταθλήματος από τον Δεκέμβριο του 2020.

Το 5-0 διαμόρφωσε στο 45' ο Φαν Ντάικ με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Άντριου Ρόμπερτσον. Πρώτη φορά που η Λίβερπουλ σκοράρει πέντε γκολ σε ένα ημίχρονο σε ματς Premier League και μάλιστα με πέντε διαφορετικούς σκόρερ!

HARVEY ELLIOTT WITH HIS FIRST EVER PREMIER PEAGUE GOAL TO PUT LIVERPOOL UP 2-0 QUICKLY👏pic.twitter.com/wkfqmoIZ5F