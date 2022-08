Ένα άγαλμα του επιθετικού της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ, κλάπηκε μετά από καταγγελίες ότι ήταν «πολύ άσχημο».

Το πανύψηλο άγαλμα του Νορβηγού σταρ Έρλινγκ Χάαλαντ, τοποθετήθηκε πάνω από ένα κατάστημα στο Bryne στην πατρίδα του. Ωστόσο, έχει πλέον αφαιρεθεί από τη θέση του αφού οι οπαδοί παραπονέθηκαν ότι δεν έμοιαζε σε τίποτα με τον 22χρονο επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι.

Σύμφωνα με τη Sun, ο... κλέφτης, που πιστεύεται ότι ήταν κάποιος δυσαρεστημένος θαυμαστής, χρησιμοποίησε έναν γερανό για να πάρει το άγαλμα μέσα στη νύχτα. Το γλυπτό παραγγέλθηκε από τον επιχειρηματία Τόρε Σίβερτσεν έναντι 10.000 λιρών! Ωστόσο, ακόμη και ο ίδιος ο Σίβερτσεν παραδέχτηκε ότι ήταν άσχημο.

Εγκαταστάθηκε πριν από δύο εβδομάδες και το σχέδιο ήταν να δημοπρατηθεί για να συγκεντρωθούν χρήματα για τη χρηματοδότηση ενός νοσοκομείου στην Τανζανία. Ωστόσο, αυτό το σχέδιο κινδυνεύει τώρα μετά την εξαφάνιση του αγάλματος.

Ο Σίβερτσεν είπε στη Sun: «Είμαστε όλοι πολύ περήφανοι για τον Έρλινγκ. Σκέφτηκα ότι θα ήταν καλό να αναθέσω την κατασκευή ενός αγάλματος για να αποτίσουμε φόρο τιμής. Κάποιοι παραπονέθηκαν ότι είναι πολύ άσχημο, ας το παραδεχτούμε, ο Έρλινγκ δεν είναι όμορφος τύπος. Αλλά ήμουν ακόμα σοκαρισμένος που κάποιος αποφάσισε να το κλέψει. Δέχομαι ότι μπορεί να μην είναι του γούστου όλων, αλλά μου αρέσει. Είναι ένα έργο τέχνης παρά μια ρεαλιστική αναπαράσταση του Έρλινγκ Χάαλαντ».

Το άγαλμα σμιλεύτηκε από τον διάσημο ξυλογλύπτη Kjetil Barane, ο οποίος πέρασε ένα χρόνο για να το φτιάξει από ένα κούτσουρο ηλικίας 100 ετών.

A 10ft statue of Erling Haaland has been stolen in his home town of Bryne, Norway after complaints it looked nothing like the #ManCity striker.



[via @SunSport] pic.twitter.com/2EkE1AFjam