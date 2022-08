Σημαντική ενίσχυση για την Έβερτον στην επίθεση, καθώς ανακοίνωσε την αγορά του 26χρονου Γάλλου σέντερ φορ, Νιλ Μοπέ από την Μπράιτον.

Παίκτης της Έβερτον είναι με κάθε επισημότητα ο Νιλ Μοπέ. Τα Ζαχαρωτά κατέβαλαν πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ στην Μπράιτον και έκαναν δικό τους τον 26χρονο Γάλλο σέντερ φορ, που ήταν σε συζητήσεις με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

✍️ | @nealmaupay18 has completed a move from Brighton & Hove Albion for an undisclosed fee, signing a three-year contract until the end of June 2025 with an option of a further year.