Οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έτρεξαν 19 χιλιόμετρα περισσότερα στη νίκη της Δευτέρας με 2-1 επί της Λίβερπουλ, από ότι στην ταπεινωτική ήττα τους με 4-0 από την Μπρέντφορντ πριν από εννέα ημέρες.

Τα γκολ των Σάντσο και Ράσφορντ έδωσαν στον Έρικ Τεν Χαγκ τους πρώτους τρεις πόντους του ως προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» έδειξαν κόντρα στη Λίβερπουλ ένα τελείως διαφορετικό αγωνιστικό πρόσωπο σε σύγκριση με την εμφάνιση και την βαριά ήττα από την Μπόρνμουθ.

Η τεράστια διαφορά απεικονίζεται και στα χιλιόμετρα που κάλυψαν στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες της ομάδας.

Κόντρα στις «μέλισσες» έτρεξαν 95,6 χιλιόμετρα. Κάτι που οδήγησε στην... τιμωρία του Ολλανδού κόουτς.

Κόντρα στη Λίβερπουλ, αυτό ανέβηκε στα 113,8 χιλιόμετρα και ολοκλήρωσε 155 σπριντ. Δηλαδή 51 περισσότερα σπριντ από τους παίκτες της Λίβερπουλ που έτρεξαν 110,6 χλμ συνολικά.

Επιπλέον, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να κάνουν 12 κοψίματα, διπλάσια από εκείνα της κυπελλούχου Αγγλίας Λίβερπουλ.

