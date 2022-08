Λαοθάλασσα έξω απο το «Ολντ Τράφορντ» από χιλιάδες φίλους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι οποίοι διαδήλωσαν ειρηνικά κατά της διοίκησης των Γκλέιζερς λίγη ώρα πριν από το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ.

Η συγκέντρωση των οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεκίνησε με έκτροπα, συνθήματα θανάτου προς τους Γκλέιζερς και ρίψη αντικειμένων από μερίδα θερμόαιμων έξω από το στέκι τους, την pub «Tollgate». Ωστόσο, το συλλαλητήριο που ξεκίνησε περίπου μία ώρα πριν από το ματς, έλαβε ειρηνικό χαρακτήρα και προσέλκυσε χιλιάδες φίλων των Κόκκινων Διαβόλων, οι οποίοι θέλησαν να διαμαρτυρηθούν με τον τρόπο τους και να δηλώσουν την αντίθεσή τους με την παραμονή των Αμερικανών ιδιοκτητών στο τιμόνι.

The protest against the Glazer ownership is in full swing outside Old Trafford. Thousands of United fans are sending a message to the world pic.twitter.com/Mipzher8n4