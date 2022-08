Ο Μοχάμεντ Σαλάχ με κεφαλιά μείωσε σε 2-1 για τη Λίβερπουλ στο ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στη συνέχεια «αρπάχτηκε» με τον Μπρούνο Φερνάντες που πήρε τη μπάλα για να κάνει καθυστερήσεις.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έβαλε εκ νέου τη Λίβεπουλ στο ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ». Στο 82' μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή των γηπεδούχων ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ ο Αιγύπτιος σταρ νίκησε στον αέρα τον Ραφαέλ Βαράν και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του μέχρι τότε ανίκητου Νταβίντ Ντε Χέα για το 2-1. Μετά το γκολ ο Μπρούνο Φερνάντες πήρε τη μπάλα για να κάνει καθυστερήσεις και είχε αψιμαχία με τον «Μο» που προσπάθησε να του την πάρει για να τρέξει προς τη σέντρα.

GOAL: Manchester United 2 - 1 Liverpool. MO SALAH GETS ONE BACK FOR THE AWAY SIDE! #MUNLIV pic.twitter.com/Az5qszYos8

Bruno Fernandes does not want to give the ball to Salah#MNULIV pic.twitter.com/XopDoLicTJ