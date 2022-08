Εκατοντάδες οπαδοί της Γιουνάιτεντ συγκεντρώθηκαν για την πορεία διαμαρτυρίας κατά της διοίκησης των Γκλέιζερς και τα έκτροπα δεν άργησαν: συνθήματα θανάτου κατά των διοικούντων, μικροσυμπλοκές με τις Αρχές και ρίψη αντικειμένων σε πούλμαν, λίγη ώρα πριν το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ.

Το σκηνικό προμηνυόταν επεισοδιακό στο Μάντσεστερ πριν από το ντέρμπι της Γιουνάιτεντ με τη Λίβερπουλ, αφού οι οπαδοί των Κόκκινων Διαβόλων είχαν προαναγγείλει συλλαλητήριο διαμαρτυρίας κατά των Γκλέιζερς.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα, εκατοντάδες οπαδοί συγκεντρώθηκαν έξω από το «Tollgate», στέκι των φίλων της Γιουνάιτεντ έξω από το «Ολντ Τράφορντ» κι άρχισαν από νωρίς τα συνθήματα «Glazers Out», τα οποία προοδευτικά εξελίχθηκαν σε συνθήματα θανάτου για τους Τζόελ και Μάλκολμ Γκλέιζερ, κρατώντας πανό που τους εμφανίζουν ως κλόουν.

Τα έκτροπα επεκτάθηκαν στον δρόμο, όπου μερίδα του πλήθους έσπασαν τον μεταλλικό φράχτη, πριν επέμβουν οι Αρχές για να εμποδίσουν περισσότερους να περάσουν προς το γήπεδο.

Λίγο νωρίτερα, αρκετοί πέταξαν ποτήρια μπύρας σε πούλμαν που πίστευαν πως μετέφερε την αποστολή της Λίβερπουλ, φωνάζοντας «δολοφόνοι».

The metal fence outside the Tollgate was pulled down by a group of supporters before security quickly stopped more charging in.



“We’re Man United, we’ll do what we want” was belted out by everyone here afterwards. @TheAthleticUK #MUFC #MUNLIV pic.twitter.com/4DepTe4ptL