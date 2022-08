Ο Κασεμίρο πέταξε σήμερα για Μάντσεστερ και θα βρεθεί στα επίσημα του «Ολντ Τράφορντ» για να παρακολουθήσει από κοντά το ντέρμπι Γιουνάιτεντ - Λίβερπουλ.

Στο Μάντσεστερ βρίσκεται ο Κασεμίρο προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και να τεθεί το συντομότερο δυνατό στη διάθεση του Έρικ Τεν Χαγκ.

Οι Κόκκινοι Διάβολοι άλλωστε έχουν ανακοινώσει εδώ και μέρες τη συμφωνία τους με τη Ρεάλ Μαδρίτης που ξεκλείδωσε τη μετακίνηση και απομένουν μόνο τα τυπικά για την ολοκλήρωση του deal.

Ο Βραζιλιάνος μάλιστα αποχαιρέτησε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/8) την αγαπημένη του Ρεάλ σε ένα συγκινητικό αντίο και λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε στην Αγγλία και στο «Ολντ Τράφορντ» για να παρακολουθήσει από κοντά το μεγάλο ντέρμπι απέναντι στη Λίβερπουλ!

Casemiro has arrived at Old Trafford.#MUFC pic.twitter.com/BuW4SjLrzK