Άπαντες... λύγισαν στην συνέντευξη Τύπου του Κασεμίρο όπου αποχαίρετησε την Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Κασεμίρο είναι έτοιμος για την νέα πρόκληση της καριέρας του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφήνοντας την Ρεάλ Μαδρίτης έπειτα από εννιά χρόνια παρουσίας.

Ο Βραζιλιάνος χαφ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στην οποία αποχαιρέτησε τους πάντες στον ισπανικό σύλλογο. Μάλιστα, ο ίδιος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, συγκινόντας όλους τους παρευρησκόμενους.

Μεταξύ αυτών και τον Κάρλος Αντσελότι, ο οποίος, σε ένα από τα πλάνα της συνέντευξης, είχε δακρύσει δίπλα στον επίσης στεναχωρημένο Φλορεντίνο Πέρεθ.

🚨 An emotional Casemiro says his farewell to Real Madrid. ❤️



(🎥 @Marca) pic.twitter.com/qFAjgtJIHy