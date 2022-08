Σοβαρός κίνδυνος υπάρχει να μην ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Ισμαϊλα Σαρ στην Άστον Βίλα, παρά την συμφωνία με την Γουότφορντ.

Αν και όλα έδειχναν πως η Άστον Βίλα θα προχωρήσει σε μία πολύ δυνατή μεταγραφή, εν τέλει τα πράγματα δεν κύλησαν όπως θα περίμενε στην υπόθεση του Ισμαϊλα Σαρ.

Συγκεκριμένα, παρότι ο αγγλικός σύλλογος τα είχε βρει σε όλα με την Γουότφορντ σε ένα ποσό κοντά στα 28 εκατ. ευρώ, το πρόβλημα παροσυιάζεται από την πλευρά του διεθνή εξτρέμ.

Όπως αναφέρει ο έγκυρος δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι άνθρωποι της Άστον Βίλα δεν βρίσκουν την χρυσή τομή με τον 24χρονο επιθετικό, με αποτέλεσμα η μεταγραφή να οδηγείται σε... ναυάγιο εφόσον δεν υπάρξουν ραγδαίες εξελίξεις.

There are still things to resolve for Ismaila Sarr deal between Aston Villa and Watford. Negotiations in danger after progress made earlier today. 🚨🔴 #AVFC Aston Villa and Watford have full agreement - not completed yet on player side.

Official. Aston Villa confirm Bertrand Traoré has joined Istanbul Basaksehir on loan until end of the season. 🇹🇷🤝 #AVFC



Issues on Ismaila Sarr deal are still not resolved - deal is considered in serious danger since yesterday night, could definitely collapse.