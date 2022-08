Ο Τζακ Γκρίλις είχε δηλώσει υποτιμητικά την περασμένη σεζόν πως «ο Μαχρέζ έπαιζε σαν τον Αλμιρόν». Ο Παραγουανός φορ, όμως, πήρε το αίμα του πίσω με γκολ και καθολική αποθέωση από τους φίλους της Νιούκαστλ στο 3-3 κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.

Οι φίλοι της Νιούκαστλ δεν ξέχασαν. Μπορεί η ειρωνική ατάκα του Τζακ Γκρίλις με αποδέκτη τον Μιγκέλ Αλμιρόν πριν από λίγους μήνες να πέρασε «στα ψιλά» για τους περισσότερους, αλλά οι υποστηρικτές των Μάγκπαϊζ φρόντισαν να επιφυλάξουν μια άκρως θερμή ατμόσφαιρα προς τον Παραγουανό επιθετικό, τον οποίο και ώθησαν στο να πάρει την... εκδίκησή του.

Τι συνέβη ακριβώς; Στο τέλος της περασμένης σεζόν και συγκεκριμένα στη γεμάτη σασπένς τελευταία αγωνιστική που κρινόταν ο τίτλος, ο Γκρίλις είχε πει χαρακτηριστικά για τον Μαχρέζ, με αφορμή την εμφάνισή του στο ματς της Άστον Βίλα: «Βγάλτε τον έξω, παίζει σαν τον Αλμιρόν», φέρνοντας ως χείριστο παράδειγμα τον Παραγουανό επιθετικό.

Η αναμέτρηση, λοιπόν, ανάμεσα σε Νιούκαστλ και Σίτι, η οποία θέτει υποψηφιότητα για ένα από τα πιο χορταστικά ματς της σεζόν, σήμανε την λύτρωση για τον Αλμιρόν. Ο 28χρονος είδε αρχικά μπαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο μια ολόκληρη εξέδρα να κυματίζει πανό με τη μορφή του και δεν χρειάστηκε περισσότερα από 28 λεπτά για να ανταποδώσει τη στήριξη, με το γκολ της ισοφάρισης σε 1-1. Οι πανηγυρισμοί των φίλων της Νιούκαστλ αναμενόμενα ήταν λίγο πιο έντονοι από το καθιερωμένο, αφού ξαφνικά έγιναν ορατά και μερικά πλακάτ, με highlight αυτό ενός πιτσιρικά οπαδού που έγραφε: «Μίγκι, μπορεί ο Γκρίλις να έχει τη φανέλα σου;».

🗣 “It was a lovely touch from the supporters.” Eddie Howe on the banner the Newcastle fans brought out for Miguel Almirón. 🖤 pic.twitter.com/zKtxUi6lFu

Φυσικά, η απουσία του Γκρίλις από την αποστολή της Σίτι λόγω τραυματισμού στέρησε μερικά... κοντινά πλάνα στη φάση του γκολ από τον σκηνοθέτη της μετάδοσης. Ο Αλμιρόν, όμως, πήρε και με το παραπάνω το αίμα του πίσω για τα υποτιμητικά σχόλια του Άγγλου εξτρέμ και το χάρηκε με την ψυχή του στο φινάλε, πηγαίνοντας, μάλιστα, στο σημείο που βρισκόταν ο πιτσιρικάς με το εν λόγω πλακάτ για να βγάλει μια αναμνηστική φωτογραφία.

Miguel Almiron gave his shirt to a fan at full-time that was holding a sign that read: 'Miggy, can Grealish have your shirt?'



How can you not love this guy 😂#NUFC pic.twitter.com/dcol8Iek5A