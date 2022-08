Η Σίτι βρέθηκε πίσω με 3-1 από την εντυπωσιακή Νιουκάστλ, ωστόσο κατάφερε να ισοφαρίσει σε 3-3 και να γλιτώσει το βαθμό...

Το καλύτερο αυγουστιάτικο ματς της Premier League έγινε στο Σεντ Τζέιμς Παρκ. Η Νιουκάστλ με κορυφαίους τους Μαξιμέν, Πόουπ, έβαλε δύσκολα, πολύ δύσκολα στη Σίτι, ωστόσο στο τέλος… λύγισε κι έχασε την ευκαιρία για μια τεράστια νίκη (3-3). Οι «Πολίτες» με μπροστά τον Ντε Μπρόινε και εκτελεστή τον Χάαλαντ προσπάθησαν να σώσουν την παρτίδα, γλίτωσαν την ήταν, αλλά δεν κατάφεραν να συνεχίσουν το απόλυτο.

Eνα απίθανο α΄ μέρος, με τις άμυνες να έχουν πολλές τρύπες και τις επιθέσεις να κάνουν το δικό τους πάρτι! Η Νιουκάστλ είχε σε μεγάλη βραδιά τον Μαξιμέν, ο οποίος έκανε τα πάντα μέσα στο γήπεδο και... υπεύθυνος για τη μεγάλη ανατροπή των γηπεδούχων. Ιδανικό ξεκίνημα για τη Μάντσεστερ, αφού μόλις στο 5ο λεπτό άνοιξε το σκορ. Υπέροχη προσπάθεια του Σίλβα, έκανε τη σέντρα και ο Γκουντογκάν με άψογο τελείωμα πέτυχε το 1-0. Οι φιλοξενούμενοι κυκλοφορούσαν καλύτερα, ο Ντε Μπρόινε είχε κέφια και στο 10ο λεπτό πλησίασε το γκολ, αλλά ο Πόουπ ήταν στη σωστή θέση. Μετά το τέταρτο η Νιουκάστλ ανέβηκε στο γήπεδο, πήρε μέτρα και με «όπλο» την ταχύτητα του Σεν Μαξιμέν απείλησε.

Στο 18' ο Γάλλος με εξαιρετική πάσα βρήκε τον Αλμιρόν, αλλά ο τελευταίος... κατάφερε να αστοχήσει. Η αποχώρηση του Ακε λόγω τραυματισμού εμφάνισε τα κενά στα μετόπισθεν, με τη Νιουκάστλ να δημιουργεί κινδύνους. Στο 27' ο Γουίλσον δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα, αλλά δυο λεπτά αργότερα ήρθε το γκολ της ισοφάρισης. Ο Μαξιμέν έβγαλε υπέροχη σέντρα και ο Αλμιρόν με τον... δικέφαλο πέτυχε το 1-1. Βέβαια, χρειάστηκε η επιβεβαίωση του VAR και όταν ήρθε, το Σεντ Τζέιμς Παρκ σηκώθηκε στον αέρα. Εξι τελικές σε μισή ώρα είχαν οι γηπεδούχοι, κάτι που πολύ δύσκολα συναντάς σε αντιπάλους της Σίτι.

See Allan Saint-Maximin dangerous assist ☺️ Miguel Almiron made the first call for Newcastle @ManCity @NUFC @EPL @Haaland @football pic.twitter.com/86BzM7WJxz

Ο ρυθμός ήταν τρελός, με τις δυο ομάδες να απειλούν διαδοχικά. Στο 37’ ο Γκουντογκάν έχασε μεγάλη ευκαιρία, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Αλμιρόν δεν μπόρεσε από κοντά να σκοράρει. Η ανατροπή ήρθε για την εντυπωσιακή Νιουκάστλ, με δημιουργό τον Μαξιμέν και σκόρερ τον Γουίλσον στο 39΄.

Η Νιουκάστλ μπήκε το ίδιο ορεξάτη, αλλά την πρώτη μεγάλη ευκαιρία την είχε η Σίτι στο 52ο λεπτό. Ο Χάαλαντ βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο Πόουπ με τη βοήθεια του δοκαριού έσωσε! Οι γηπεδούχοι με την αυτοπεποίθηση στα ύψη έφτασαν και σε τρίτο γκολ στο 54’. Ο Μαξιμέν με τρομερή ενέργεια κέρδισε φάουλ και ο Τρίπιερ με φανταστική εκτέλεση πέτυχε το 3-1.

O έμπειρος μπακ σε δέκα ματς με τη Νιουκάστλ έχει επιχειρήσει τέσσερις απευθείας εκτελέσεις φάουλ και έχει σκοράρει τρεις φορές! Οι «Καρακάξες» πίστεψαν πως το ματς τελείωσε, χαλάρωσαν και η Σίτι απέδειξε γιατί είναι ομάδα που ξέρει να… τιμωρεί. Στο 60ο λεπτό μπήκε ξανά στο ματς. Γρήγορα εκτελεσμένο κόρνερ, οι γηπεδούχοι δεν είχαν οργανωθεί και ο Χάαλαντ με ιδανικό πλασέ μείωσε σε 3-2.

Δυο λεπτά αργότερα ο Νορβηγός βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο Πόουπ ξανά έσωσε την παρτίδα. Ωστόσο, στο 64’ η Σίτι έφερε το ματς στα ίσα! Ο Ντε Μπρόινε με την ασίστ της χρονιάς έβγαλε τον Σίλβα φάτσα με το τέρμα και ο Πορτογάλος δεν αστόχησε διαμορφώνοντας το 3-3. Ο Χάουι άλλαξε τα πλάνα του, Γουντ και Λονγκσταφ μπήκαν στο ματς για να καλύψουν τα κενά και παρά την πίεση της Σίτι, η Νιουκάστλ άντεξε και πήρε το βαθμό.

Kevin De Bruyne with one of the best assists in the history of the sport!



Manchester City 3 - 3 Newcastle United#NEWMCI



pic.twitter.com/9lthuu0JaG