Μετά από τρία χρόνια στη Νιουκάστλ, οι συνιδιοκτήτες Αμάντα Στέιβλι και Μεχρντάντ Γκοντούσι αποχωρούν από το St James’ Park.

Η Στέιβλι έπαιξε βασικό ρόλο στην ενορχήστρωση της αγοράς της Νιουκάστλ από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας (PIF) του 80% για 300 εκατομμύρια £ το 2021, συμβάλλοντας στο τέλος της 14χρονης ιδιοκτησίας του Μάικ Άσλεϊ.

Ως μέρος αυτής της συμφωνίας, απέκτησε το 10% των μετοχών της ομάδας έχοντας κάνει τρεις αποτυχημένες προσπάθειες να αγοράσει τον σύλλογο από τον Άσλεϊ το 2017. Η οικογένεια Ρούμπεν αγόρασε επίσης ένα μερίδιο 10%.

Η Πρέμιερ Λιγκ αντιμετώπισε κριτική για την έγκριση της εξαγοράς με την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας, μεταξύ άλλων από τη Διεθνή Αμνηστία που την χαρακτήρισε «εξαιρετικά πικρό πλήγμα για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Η Στέιβλι και οι συνιδιοκτήτες της ολοκλήρωσαν την εξαγορά τους με τον σύλλογο στην 19η θέση στον πίνακα της Premier League και με τον χρηματοδότη να προβλέπει ότι θα μπορούσαν να κερδίσουν τον τίτλο μέσα σε πέντε έως δέκα χρόνια.

Μετά από χρόνια ανεπαρκών επενδύσεων, η Νιούκαστλ ξόδεψε περίπου 92 εκατομμύρια λίρες στην πρώτη μεταγραφική περίοδο μετά την εξαγορά, περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα στην Ευρώπη, με τους Στέιβλεϊ και Γκοντούσι να συμβάλλουν στην προσέλκυση παικτών υψηλού προφίλ όπως ο Κίραν Τρίπιερ και ο Μπρούνο Γκιμαράες.

Στην πρώτη τους πλήρη σεζόν ως ιδιοκτήτες, η Νιούκαστλ τερμάτισε 4η στο πρωτάθλημα το 2022-23 και πήρε εισιτήριο για το Champions League για πρώτη φορά από το 2003. Έφτασε επίσης στον τελικό του Λιγκ Καπ, χάνοντας τελικά από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Την περασμένη σεζόν, η οποία δυσκολεύτηκε από τραυματισμούς και τη 10μηνη τιμωρία του Τοναλι για στοιχηματικά αδικήματα, τερμάτισε 7η χάνοντας ελάχιστα την επιστροφή στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η γυναικεία ομάδα της Νιούκαστλ ήταν ένα έργο πάθους για τη Στέιβλεϊ και τέθηκε κάτω από την ομπρέλα του συλλόγου για πρώτη φορά στην ιστορία του. Οι παίκτριες έγιναν επαγγελματίες πλήρους απασχόλησης την περασμένη σεζόν και εξασφάλισαν συνεχόμενες προαγωγές στο πρωτάθλημα.

