Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων μέσω των σταθερά εξαιρετικών εμφανίσεών του με την Μπενφίκα και σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, τόσο ο Άγιαξ, όσο και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν το όνομά του ψηλά στη μεταγραφική τους λίστα.

Η Μπενφίκα βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την είσοδο στους ομίλους του Champions League για ακόμα μια χρονιά και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στο σύνολο του Νέλσον Βερίσιμο. Απ' ό,τι φαίνεται, όμως, οι Αετοί ενδέχεται σύντομα να δεχθούν «πρεσάρισμα» για τον διεθνή Έλληνα κίπερ, ο οποίος έχει προσελκύσει ενδιαφέρον από έτερους κορυφαίους συλλόγους, ανάμεσά τους ο Άγιαξ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αυτό αναφέρει σε ρεπορτάζ του στο twitter ο Ιταλός ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, γράφοντας συγκεκριμένα πως ο Αίαντας εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του για ενίσχυση στη θέση των κίπερ (αποχώρησε το καλοκαίρι ο Ονάνα ως ελεύθερος για την Ίντερ), ενώ παράλληλα ο πρώην τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού φέρεται να βρίσκεται στους τέσσερις επικρατέστερους της λίστας των Κόκκινων Διαβόλων για τον κίπερ που θα προσθέσει ανταγωνισμό στον εκτός φόρμας, Νταβίντ Ντε Χέα. Μεταξύ αυτών πρέπει να βρίσκεται και ο Γιαν Ζόμερ, για τον οποίο κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα πριν από μερικές μέρες που τον συνέδεαν με μεταγραφή στο «Ολντ Τράφορντ».

Το σίγουρο είναι, όμως, ότι η Μπενφίκα υπολογίζει 100% στις υπηρεσίες του διεθνούς πορτιέρε, ειδικά από τη στιγμή που η σεζόν έχει αρχίσει σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Όπερ και σημαίνει ότι πολύ δύσκολα, και με την κατάλληλη χρηματική ανταμοιβή θα συναινέσει σε παραχώρησή του.

Odysseas Vlachodīmos is attracting interest from many clubs. Ajax are thinking of him as potential option, while he’s one of 4 names included in Manchester United list - deal will depend on budget. 🚨🇬🇷 #transfers



It’s not gonna be an easy deal - as he’s key player for Benfica.