Νούνιες: «Συγγνώμη σε όλο το Λίβερπουλ, δεν θα ξανασυμβεί»

Ο Ντάργουιν Νούνιες θέλησε να απολογηθεί στους ανθρώπους και το κλαμπ της Λίβερπουλ για την κόκκινη κάρτα στο ντεμπούτο του στο «Άνφιλντ» και δήλωσε ότι δεν θα επαναλάβει την «άσχημη συμπεριφορά» του.

Το ξεκίνημα στη φετινή Premier League κάθε άλλο παρά ιδανικό είναι για τη Λίβερπουλ, η οποία για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια έχασε βαθμούς και στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Η κουβέντα, βέβαια, επεκτάθηκε ιδιαίτερα στον Ντάργουιν Νούνιες, ο οποίος σε αντίθεση με την άκρως θετική πρεμιέρα (γκολ και ασίστ στο 2-2 με τη Φούλαμ), ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής στο ματς κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας, αντικρίζοντας την απευθείας κόκκινη κάρτα για την κουτουλιά στον Άντερσεν. Αποτέλεσμα ήταν η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ να μείνει με δέκα παίκτες και παρά το ότι ισοφάρισε άμεσα, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την ανατροπή, ενώ συν τοις άλλοις θα στερηθεί τις υπηρεσίες του από το κρίσιμο ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ».

Ωστόσο, ο Ουρουγουανός στράικερ αναγνώρισε το λάθος του και θέλησε να ζητήσει συγγνώμη από τους φίλους των Reds. Με ανάρτησή του στο twitter, δεν μπήκε καν σε διαδικασία να βρει δικαιολογία στις... προκλήσεις του Δανού στόπερ των Αετών και παραδέχθηκε την «άσχημη συμπεριφορά» του, δηλώνοντας ότι ήρθε στη Λίβερπουλ για να μάθει και πως το περιστατικό δεν θα επαναληφθεί.

«Έχω επίγνωση της άσχημης συμπεριφοράς μου. Είμαι εδώ για να μάθω από τα λάθη μου και δεν πρόκειται να συμβεί ξανά», δήλωσε χαρακτηριστικά και στη συνέχεια πόσταρε μια φωτογραφία του από τη στιγμή που πέρασε δίπλα από τον Γιούργκεν Κλοπ πηγαίνοντας στα αποδυτήρια, γράφοντας: «Συγγνώμη σε όλο το Λίβερπουλ. Θα επιστρέψω».



Apologies to Liverpool all ✋🏼



I’ll be back 🫡 pic.twitter.com/iszTdSAx2i