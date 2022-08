Αδημοσίευτα πλάνα δείχνουν πώς ο Άντερσεν προκαλούσε τον Νούνιες σε όλο το παιχνίδι πριν την κόκκινη (vids)

Ο Ντάργουιν Νούνιες έχασε την ψυχραιμία του σε μια αψιμαχία με τον Άντερσεν, του έριξε κουτουλιά κι αντίκρισε την απευθείας κόκκινη, όμως βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν τον αμυντικό της Πάλας να επιδιώκει τον εκνευρισμό του Ουρουγουανού σε όλο το παιχνίδι!

«Φυσικά, είναι κόκκινη κάρτα. Τον προκαλούσαν όλη την ώρα, αλλά δεν πρέπει να συμπεριφέρεσαι έτσι», είπε ο προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, σχολιάζοντας την αποβολή του νεοαποκτηθέντα επιθετικού των reds Ντάργουιν Νούνιες στο ντεμπούτο του στην Premier League.

Η μεταγραφή - ρεκόρ στην ιστορία της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ έχασε την ψυχραιμία του, κουτούλησε τον Άντερσεν κι ανάγκασε την ομάδα του να αγωνιστεί με αριθμητικό μειονέκτημα για περισσότερο από μισή ώρα, ενώ θα χάσει και τρεις αγωνιστικές για βίαια συμπεριφορά (Γιουνάιτεντ, Μπόρνμουθ και Νιουκάστλ).

Ένα βίντεο που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει πώς ο Άντερσεν κατάφερε, αυτό που μάλλον αποζητούσε σε όλο το παιχνίδι: να εκνευρίσει τον επιθετικό της Λίβερπουλ. Ο πρώην αμυντικός των Λυών και Φούλαμ επιδίωκε συνεχώς σωματική επαφή με τον Ουρουγουανό επιθετικό, τον απωθούσε σε κάθε δοθείσα ευκαιρία, σε κάθε μονομαχία τους και ο Νούνιες φαινόταν πως χάνει την ψυχραιμία του ολοένα και περισσότερο μέχρι που τελικά ξέσπασε.

Ο Άντερσεν τον έσπρωξε και ο Νούνιες απάντησε με κουτουλιά ακριβώς μπροστά στον διαιτητή της αναμέτρησης που τον έστειλε νωρίτερα στα αποδυτήρια.

Στο βίντεο που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται πως οι δυο τους αντάλλαξαν μερικές κουβέντες κατά τη διάρκεια της έντονης μάχης τους που τελικά κατέληξε στη μόλις δεύτερη κόκκινη κάρτα στην καριέρα του Ουρουγουανού που μάλλον αρκετά εύκολα «έχασε» το μυαλό του!

Δείτε το:

