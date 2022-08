Η Μάντσεστερ Σίτι ολοκλήρωσε την τέταρτη φετινή της μεταγραφή ανακοινώνοντας την απόκτηση του Σέρχι Γκόμεθ από την Άντερλεχτ.

Οι «πολίτες» έδωσαν 13 εκατ. ευρώ για να αναγκάσουν τον βελγικό σύλλογο να τους παραχωρήσει τον 21χρονο Ισπανό αριστερό φουλ μπακ, τον οποίο τον απέκτησαν ένα χρόνο πρν από την Μπορούσια Ντόρτμουντ αντί 1,5 εκατ. ευρώ.

Ο Σέρχι Γκόμεθ υπέγραψε συμβόλαιο τεσσάρων ετών με την Μάντσεστερ Σίτι κι έρχεται για να καλύψει το κενό στο αριστερό άκρο της άμυνας των «σίτιζενς», μετά τα μπλεξίματα με την δικαιοσύνη που έχει ο Μπέντζαμιν Μεντί και την πώληση του Ζιντσένκο στην Άρσεναλ, αφού όπως τόνισε πως ο ίδιος ο Πεπ Γκουαρδιόλα σε δηλώσεις του ο παίκτης προορίζεται για την πρώτη ομάδα.

