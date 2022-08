Τον 21χρονο φουλ μπακ – εξτρέμ της Άντερλεχτ, Σέρχιο Γκόμεθ, θα προσθέσει η Σίτι στο ρόστερ της, μετά την συμφωνία που πέτυχε με τους Βέλγους έναντι 13 εκατ. ευρώ.

Ο Γκόμεθ παίζει σε ολόκληρη την αριστερή πλευρά και μπορεί να το δείχνει η ηλικία του, αλλά έχει αποκομίσει ήδη αρκετές εμπειρίες σε ανδρικό επίπεδο.

Τον χειμώνα του 2018 άφησε την Masia και την Μπαρτσελόνα για να παίξει στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, εκεί έμεινε μέχρι το καλοκαίρι του 2019 και επέστρεψε στην πατρίδα του για χάρη της Ουέσκα με τη μορφή δανεισμού.

Τελικά το καλοκαίρι του 2021 οι Βεστφαλοί τον πούλησαν στην Άντερλεχτ για 2,5 εκατομμύρια και τώρα θα λάβουν 13 εκατ. από τη Σίτι για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή.

Ο Γκόμεθ άκουσε από τους ανθρώπους της αγγλικής ομάδας πως έχει αρκετές πιιθανότητες να υπολογίζεται από τον Πεπ Γκουαρδιόλα για να πάρει ευκαιρίες κι όχι για να φύγει δανεικός, οπότε πείστηκε να υπογράψει στους «πολίτες».

