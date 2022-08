Ο Σαντιό Μανέ έκλεισε το κεφάλαιο «Λίβερπουλ» μετά από έξι χρόνια, μετακομίζοντας στο Μόναχο και την Μπάγερν και φρόντισε να ευχαριστήσει όλους τους ανθρώπους των «reds» για τη συνεργασία.

Η μεταγραφή του Σαντιό Μανέ από τη Λίβερπουλ στην Μπάγερν Μονάχου είναι αναμφίβολα μία από τις κορυφαίες στο φετινό καλοκαιρινό παζάρι. Ο διεθνής Σενεγαλέζος άφησε το Άνφιλντ και τους «reds» μετά από έξι χρόνια και άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Μάλιστα όπως επικοινώνησαν οι Βαυαροί, ο πολύπειρος άσος σκέφτηκε όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε τα τελευταία χρόνια στο Μέρσεϊσαϊντ και δεν παρέλειψε να τους ευχαριστήσει.

Έστειλε σοκολάτες, ένα πορτρέτο του και χειρόγραφες κάρτες σε 150 υπαλλήλους της Λίβερπουλ από την κυρία που φρόντιζε για την καθαριότητα μέχρι τον φύλακα, ο σπουδαίος επιθετικός δεν ξέχασε κανέναν και ήθελε με αυτό τον τρόπο να τους πει «ευχαριστώ» για τη συνεργασία τους!

Sadio Mané sent chocolates, a portrait of himself and a handwritten card to 150 Liverpool employees to say thank you after his six years with the club, according to @cfbayern ❤️ pic.twitter.com/dmGc4zLOpd