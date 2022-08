Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε απευθείας για τα αποδυτήρια μετά τον διασυρμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην έδρα της Μπρέντφορντ, αρνούμενος να βρεθεί ενώπιον των οπαδών και χωρίς να δώσει το χέρι στον προπονητή του, Έρικ Τεν Χαγκ.

Σε ξένο σώμα εξελίσσεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην αποκαρδιωτική Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι Κόκκινοι Διάβολοι έπιασαν πάτο μετά την ιστορική συντριβή στην έδρα της Μπρέντφορντ (4-0) και ο έτσι κι αλλιώς «φευγάτος» Πορτογάλος σούπερ σταρ, έδειξε ακόμα πιο ξενερωμένος με την ομάδα, κάτι που φάνηκε στο φινάλε της αναμέτρησης.

Ο CR7 αφού εξέφρασε κάποια παράπονα σε παίκτες των Μελισσών, πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια και αρνήθηκε να υπακούσει την προτροπή του βοηθού του Έρικ Τεν Χαγκ, Στιβ ΜακΛάρεν, να πάει προς την κερκίδα για να συνομιλήσει με οπαδούς της Γιουνάίτεντ. Μάλιστα, κατά την είσοδό του στη φυσούνα πέρασε δίπλα από τον Ολλανδό τεχνικό και δεν έκανε κίνηση να δώσει το χέρι του.

Ronaldo not happy and no handshake for Ten Hag pic.twitter.com/HGtmYXyBs5