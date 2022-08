Ο πιο πιστός οπαδός της Μάντσεστερ Σίτι «Pete the Badge» είχε μια ευχή...

Ο «Pete the Badge», κατά κόσμον Πιτ Μπέρι, είναι πιστός οπαδός της Μάντσεστερ Σίτι εδώ και 67 χρόνια, στις αρχές Αυγούστου έκλεισε τα 77 και οι «Πολίτες» χάρη στην κινητοποίηση ενός οπαδού της ομάδας, τον προσκάλεσαν στα επίσημα του Έτιχαντ για το παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας.

Θα ξεχώριζε εύκολα ακόμα και στη μέση μιας γαλάζιας παλίρροιας έξω από το Έτιχαντ σε ημέρα ντέρμπι. Ντυμένος από την κορυφή ως τα νύχια στα γαλάζια και τα λευκά. Γαλάζια φόρμα, μπλούζα, γάντια, καπέλο, κασκόλ. Οτιδήποτε αρκεί ανάλογα την εποχή. Αρκεί να είναι στα χρώματα της Σίτι.

Το έμβλημα της ομάδας του Μάντσεστερ επίσης σε περίοπτη θέση, παντού στο σώμα του. Στα ρολόγια στα χέρια του ή στο lunch bag του το οποία έχει διακοσμήσει με ένα αυτοκόλλητο που γράφει «Το Όλντ Τράφορντ κατασκευάστηκε για κρίκετ», όλα έχουν το χρώμα του ουρανού. Αν και για εκείνον οτιδήποτε ανοιχτό μπλε, συνδέεται μονάχα με την Σίτι. Α και πολλές κονκάρδες. Πάρα πολλές.

It takes love, dedication and commitment to follow Manchester City. Going to matches both home and away takes a lot of financial commitment, but he has done it for 66 years. Pete the badge (Pete Berry) is a legend. Following City for 66 years isn't for everyone. 💙👍💪🤩 pic.twitter.com/6aFqlZNR89

Ο Πιτ Μπέρι γεννήθηκε στο Μπλάκπουλ, έζησε για πολλά χρόνια στο Λονδίνο, μα δεν επέλεξε καμία από τις ομάδες της πόλης. Αντίθετα συνηθίζει [ακόμα] να παίρνει την πλέον διαλυμένη νυχτερινή γραμμή από το Λονδίνο προς το Μάντσεστερ και ο λόγος πάντα ήταν η Σίτι. Πάντα θα' ναι η Σίτι. Ένας Βρετανός δημοσιογράφος τον πλησίασε κάποτε μετά από ένα ντέρμπι, προετοιμασμένος να ακούσει δεκάδες στερεοτυπικές εκφράσεις για τη μισητή συμπολίτισσα.

«Δεν μου αρέσουν, αλλά ταυτόχρονα δεν τους μισώ», είπε εκείνος για τη Γιουνάιτεντ. «Μπορώ να κάνω φιλικά πειράγματα με αντίπαλους οπαδούς χωρίς να είμαι προσβλητικός ή απειλητικός. Το να εύχεσαι να πεθάνει κάποιος κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, δεν το αντέχω», πρόσθεσε εξομολογούμενος ότι όταν συνέβη το αεροπορικό δυστύχημα του Μονάχου το 1958 και είδε μια φωτογραφίας της Γιουνάιτεντ στην εφημερίδα δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Ο Πιτ ζει σε έναν ξενώνα αστέγων μόνος του και στις 2 Αυγούστου είχε τα γενέθλιά του. Ένας άλλος οπαδών των «Πολιτών» λοιπόν, αρχικά κινητοποίησε εκατοντάδες άλλους υποστηρικτές της ομάδας να του στείλουν μια ευχετήρια κάρτα, για να μην είναι μόνος σε αυτή την ιδιαίτερη ημέρα, κι ύστερα όπως ενημέρωσε μέσω του λογαριασμού του στο twitter προσέλκυσε το ενδιαφέρον της ομάδας που τον προσκάλεσε στα επίσημα του γηπέδου στο παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας.

Όταν ενημέρωσαν τον Πιτ για την πρόσκληση εκείνος ρώτησε αν θα μπορεί να φορέσει και στα επίσημα τα χρώματά του;

Big thank you to @ManCity who have invited Pete and us to watch the Crystal Palace match in the tunnel club as their guests following Pete’s birthday day treats. He’s never been before and the first question he asked was “Can I wear my colours” !! pic.twitter.com/611dYx5ugc