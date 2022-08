Το μεγαλύτερο και πιο ηχηρό μήνυμα στα χρονικά των Γκλέιζερ θέλουν να στείλουν οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποχωρώντας από τις εξέδρες του «Ολντ Τράφορντ» στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ για να δείξουν στους Αμερικανούς ότι δεν αντέχουν άλλο!

Το έχουν πράξει ξανά, με ελάχιστους ν' αποχωρούν από τις εξέδρες, όμως, αυτή τη φορά το κάλεσμα είναι γεμάτο αποφασιστικότητα και ελπίδα πως θα γίνει αποδεκτό απ' όλους.

Ο κόσμος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσπαθεί όπως μπορεί να διώξει τους Αμερικανούς από το ιδιοκτησιακό καθεστώς και οργανώνεται η πιο μαζική αποχώρηση από τις εξέδρες και μάλιστα σε σημαδιακό παιχνίδι!

Το επόμενο εντός έδρας ματς των «κόκκινων διαβόλων» είναι το μεγάλο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ στις 22 του μηνός και οι φίλοι της ομάδας ζητούν απ' όλους να σηκωθούν να φύγουν, όπως το έχουν πράξει στο παρελθόν οι υποστηρικτές των Μίλαν και Βαλένθια σε «Σαν Σίρο» και «Μεστάγια».

If AC Milan can do it and are back on their feet, #MUFC we can do it too #EmptyOldTrafford



Retweet aggressively if you love MAN UNITED... enoughisenough pic.twitter.com/lsUtBfSRNl — Olu4all (@Olu4all1) August 8, 2022