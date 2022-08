Η Γούεστ Χαμ ύψωσε τείχος στο στάδιο του Λονδίνου για να χωρίζει τους αντίπαλους οπαδούς

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η ομάδα του Λονδίνου εγκατέστησε έναν... προστατευτικό τοίχο που απομονώνει τους οπαδούς των φιλοξενούμενων!

Η σεζόν δεν ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο για τη Γουέστ Χαμ. Η Μάντσεστερ Σίτι του νέου μεγάλου σταρ της λίγκας, Έρλινγκ Χάαλαντ, επικράτησε 2-0 μέσα στο Στάδιο του Λονδίνου, με τον Νορβηγό να βρίσκει δίχτυα δις και να συστήνεται στο κοινό των Άγγλων αυτήν την Κυριακή.

Εκτός από τα αμιγώς αγωνιστικά ωστόσο, πολλοί παρατήρησαν μια νέα καινοτομία στο γήπεδο της Γουέστ Χαμ. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η ομάδα του Λονδίνου εγκατέστησε έναν προστατευτικό τοίχο μεταξύ της κερκίδας των επισκεπτών του Σταδίου του Λονδίνου και των υποστηρικτών των Hammers.

Μια καινοτομία που ενόχλησε αρκετούς οπαδούς που δεν είναι πεπεισμένοι για τη χρησιμότητά του αφού το ύψος του δεν επαρκεί για να αποτρέψει τη ρίψη διαφόρων αντικειμένων για παράδειγμα. Από την πλευρά τους, οι ιθύνοντες του συλλόγου δεν έχουν δώσει ακόμη τον λόγο για την ανέγερση αυτού του τείχους, αλλά φαίνεται ότι στόχος του είναι να αποφευχθούν οι κινήσεις του πλήθους και τα επεισόδια μεταξύ τους.

Οι οπαδοί κάθε ομάδας δεν θα μπορούν πλέον να έχουν οπτική επαφή.

West Ham have installed a barrier to prevent both sets of fans seeing each other at the London Stadium. pic.twitter.com/f2oG6q9NXa

The @LondonStadium have installed a barrier as part of the new West stand meaning home and away cannot see each other pic.twitter.com/t5aJ0Ufc2e