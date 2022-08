Ο Μπρούνο Λάζε αρνήθηκε να δώσει το χέρι του στον Τζέσι Μαρς μετά την ήττα της Γουλβς από τη Λιντς (2-1) κι ακολούθησε ένταση μεταξύ των δύο προπονητών.

Η Λιντς σφράγισε την ανατροπή επί της Γουλβς και ξεκίνησε με το... δεξί τη φετινή Premier League, σε ένα ματς γεμάτο συγκινήσεις και ένταση μέχρι το τέλος. Κυριολεκτικά μέχρι το τέλος, αφού με το ύστατο σφύριγμα του ρέφερι Τζόουνς, οι προπονητές των δύο ομάδων, Τζέσι Μαρς και Μπρούνο Λάζε πρωταγωνίστησαν σε φραστικό επεισόδιο.

Ο Πορτογάλος τεχνικός των Λύκων αρνήθηκε τη χειραψία στον Αμερικανό ομόλογό του, ο οποίος αντέδρασε στο unfair play και οι δυο τους αντάλλαξαν κουβέντες σε υψηλή ένταση μέχρι ο πρώτος να μπει στη «φυσούνα».

Jesse Marsch and Bruno Lage clash on the touchline at full-time 😡 pic.twitter.com/knZVxuI1dd