Η Νότιγχαμ Φόρεστ κατέθεσε πρόταση 25 εκατομμυρίων λιρών συν ακόμα 10 εκατομμύρια με τη μορφή μπόνους στη Γουλβς για την απόκτηση του 22χρονου χαφ Μόργκαν Γκιμπς-Ουάιτ, η οποία όμως δεν έγινε αποδεκτή.

Μπορεί με την απόκτηση του Όρελ Μανγκάλα η Νότιγχαμ Φόρεστ να έφτασε τις 12 καλοκαιρινές μεταγραφές, όμως δεν έχει ολοκληρώσει την ανοικοδόμηση του ρόστερ της ενόψει της ιστορικής σεζόν της επιστροφής στην Premier League. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Νησί ο Στιβ Κούπερ έχει ξεχωρίσει τον 22χρονο χαφ της Γουλβς, Μόργκαν Γκιμπς-Ουάιτ και η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη προσέφερε... χρυσό για να τον κάνει δικό της.

🚨 Nottingham Forest bid for Morgan Gibbs-White £25m+10m. #NFFC said final offer & #WWFC rejected but deal not dead. Club told he won’t even discuss new contract (2024). If replacement found, move may still happen. 22yo set to start at Leeds @TheAthleticUK https://t.co/Gd9qWAHdqC