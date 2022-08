Αντιμέτωπη με την αναζωπύρωση των κατηγοριών για σεξουαλική επίθεση επαγγελματιών παικτών, η Premier League αποφάσισε να υποχρεώσει σε εκπαίδευση για την σεξουαλική συναίνεση σε όλους τους παίκτες και το staff.

Μπεντζαμίν Μεντί, Γκίλφι Σίγκουρντσον, Μέισον Γκρίνγουντ και πιο πρόσφατα Τόμας ΠάρτεΪ

Μέσα σε ένα χρόνο η Premier League έχει δει αρκετούς από τους παίκτες της να κατηγορούνται για σεξουαλική κακοποίηση, βιασμό ή/και κακοποίηση. Ως εκ τούτου, ωθούμενη από διάφορες συλλογικότητες που αγωνίζονται κατά της βίας κατά των γυναικών, η αγγλική λίγκα αποφάσισε να δράσει και, σύμφωνα με την The Telegraph, να καταστήσει υποχρεωτική την εκπαίδευση για τη σεξουαλική συναίνεση για όλους τους παίκτες και το προσωπικό του πρωταθλήματος.

«Αυτό είναι ένα σημαντικό και πολυαναμενόμενο πρώτο βήμα, το οποίο πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση», αντέδρασε η Shaista Aziz, συνδιευθύντρια, των Three Hijabis, μιας από τις ομάδες που συζητούν με την Premier League. «Ωστόσο, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια για το πώς αυτές οι νέες κατευθυντήριες γραμμές θα εφαρμοστούν από τους συλλόγους της Premier League», πρόσθεσε.

Μέχρι τώρα, το αγγλικό πρωτάθλημα διεξήγαγε σεμινάρια για παίκτες ακαδημιών και παίκτες των πρώτων ομάδων (Κ14 ως Κ23), με θεματολογία που περιελάμβανε σεξουαλικές σχέσεις, συναίνεση και κατανόηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και του εκφοβισμού, ωστόσο αυτά τα σεμινάρια δεν ήταν υποχρεωτικά για τους επαγγελματίες παίκτες. Επιπλέον δεν είχε ανταποκριθεί στις εκλλήσεις των ακτιβιστών για αυτόματης αναστολή οποιουδήποτε παίκτη συλλαμβάνεται ως ύποπτος για βιασμό.

Οι νέοι κανόνες τέθηκαν σε ισχύ μετά από μια συνάντηση τον Ιούνιο μεταξύ της Premier League και των ομάδων εκστρατείας End Violence for Women, The Three Hijabis και Level Up. Οι τρεις ομάδες έγραψαν μια ανοιχτή επιστολή στον Richard Masters, τον διευθύνοντα σύμβουλο της λίγκας, και τον Mark Bullingham, τον ομόλογό του στην FA, καλώντας τους «να αντιμετωπίσουν την κουλτούρα βίας με βάση το φύλο».

Η Shaista Aziz επισημαίνει επίσης ότι ενώ οι συζητήσεις με την Premier League ήταν διδακτικές και οδήγησαν σε δράση, η αγγλική ομοσπονδία παρέμεινε «απορριπτική στη συμπεριφορά της». Εκπρόσωπος της FA είπε στην Telegraph ότι «καταδικάζει έντονα τη βία και την προκατάληψη κάθε είδους» και ενθαρρύνει όποιον είναι θύμα ή μάρτυρας ανάρμοστης συμπεριφοράς να καταθέσει άμεσα στις Αρχές.