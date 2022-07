Συγκλονίζουν οι αναρτήσεις νεαρής κοπέλας στο Twitter, η οποία ξεσκεπάζει διεθνή παίκτη της Άρσεναλ και τον κατηγορεί για βιασμό!

Μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη σύλληψη 29χρονου διεθνούς ποδοσφαιριστή της Premier League που κατηγορείται για δυο βιασμούς, μια κοπέλα συντάραξε το βράδυ της Πέμπτης (29/7) το αγγλικό ποδόσφαιρο. Η νεαρή ανάρτησε screenshots και φωτογραφίες από συνομιλίες της με παίκτη της Άρσεναλ μέσω Twitter, όπου αποκάλυψε τον εφιάλτη που έζησε.

«Δεν θα το αφήσω να με τρώει μέσα μου. Έχω 400 screenshots και συνομιλίες στις οποίες δείχνει ότι είναι ένοχος. Θα τα δημοσιεύσω γιατί δεν με νοιάζει τίποτα. Έχω ενημερώσει τους δικηγόρους μου, δεν με νοιάζουν όμως οι απειλές, ούτε ότι πρέπει να δώσω πίσω τα χρήματα με τα οποία με πλήρωνε.

Οι βιαστές δεν πρέπει να την γλιτώνουν. Όταν μαθαίνεις ότι ο βιαστής σου την γλιτώνει μέσα από παραθυράκια, μπορεί να σου καταστρέψει την ψυχή. Δεν με νοιάζει αν θα μάθει ο κόσμος ποια είμαι. Ο δεύτερος βιασμός μου έγινε εκτός χώρας, οπότε αυτός δεν μπορεί να κατηγορηθεί. Όχι γιατί είναι αθώος, όχι γιατί δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία, αλλά γιατί με βίασε δέκα ημέρες πριν αλλάξει ο νόμος που θα τον έβαζε στη φυλακή.

Με πλήρωσε, πήγα στην αστυνομία και το γεγονός ότι τώρα μιλάω, θα μου δημιουργήσει χρέος 200.000 λιρών επειδή έσπασα τη συμφωνία. Μου διέλυσε τη ζωή, με βίασε και προσπάθησε να με πετάξει από τη σκάλα.

Είναι κατά συρροή βιαστής. Μπορώ να ποστάρω screenshots για μέρες. Προσπάθησα να το λύσω όταν βγαίναμε ραντεβού, ήθελα να πιστέψω ότι δεν με βίασε και ότι έγινε κάποιο λάθος. Αυτός όμως παραδέχθηκε ότι είναι βιαστής.

Με βίασε, με άφησε στο κρεβάτι αναίσθητη και βγήκε στην Ίμπιζα για να παρτάρει. Γύρισε και γελούσε στο πρόσωπό μου, λέγοντάς μου ότι δεν μπορώ να του αρνηθώ. Δεν είπε ποτέ ότι λέω ψέματα» ανέφερε μεταξύ άλλων η νεαρή στις συγκλονιστικές της αναρτήσεις.

Thomas Partey is a serial rapist who has got lucky because the date he decided to rape me whilst we were on holiday together was 10 days before UK law changed allowing UK police forces jurisdiction over crimes committed outside the UK