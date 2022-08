Μεταγραφή με φόντο το μέλλον για την Τσέλσι, η οποία ανακοίνωσε τη συμφωνία με την Άστον Βίλα για την αγορά του 18χρονου Άγγλου wonderkid, Κάρνεϊ Τσουκουεμέκα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός στην Τσέλσι, η οποία πέρα από το αμυντικό κομμάτι εξετάζει και περιπτώσεις προκειμένου να ενισχυθεί και στον χώρο του άξονα.

Έπειτα από ανίχνευση της αγοράς λοιπόν οι Μπλε αποφάσισαν να κινηθούν για την απόκτηση του 18χρονου wonderkid της Άστον Βίλα, Κάρνεϊ Τσουκουεμέκα, ο οποίος εδώ και μήνες βρίσκεται στο «στόχαστρο» των κορυφαίων συλλόγων της Ευρώπης.

Εκείνη ωστόσο που αναδείχθηκε νικήτρια στη μάχη για την απόκτηση του νεαρού μέσου είναι η Τσέλσι, η οποία ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τους Villagers για την ολοκλήρωση της μεταγραφής που αναμένεται να κοστίσει κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Από την πλευρά του ο Άγγλος αναμένεται να καταφτάσει σε λίγες ώρες στο Λονδίνο προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και κατόπιν να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο εξαετούς διάρκειας με τους Μπλε. Ο Τσουκουεμέκα με την πρώτη ομάδα της Άστον Βίλα έχει καταγράψει συνολικά 16 συμμετοχές, μοιράζοντας μάλιστα και μία ασίστ.

Aston Villa and Chelsea can confirm that the clubs have reached an agreement for the permanent transfer of Carney Chukwuemeka.



The 18-year-old has been given permission to travel to London to discuss both personal terms and undergo a medical.