Ο Κάσπερ Σμάιχελ μετά από έντεκα χρόνια στη Λέστερ αποχωρεί από τις «Αλεπούδες», καθώς την ερχόμενη Τετάρτη (3/8) αναμένεται να περάσει ιατρικά και να υπογράψει στη Νις. Ψηλά στη λίστα του Ρότζερς ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος.

Η εποχή του Κάσπερ Σμάιχελ στη Λέστερ ολοκληρώνεται μετά από έντεκα χρόνια. Η Νις συμφώνησε σε όλα με τις «Αλεπούδες» και τον διεθνή Δανό τερματοφύλακα, ο οποίος για πρώτη φορά στην καριέρα του θα αποχωρήσει από το βρετανικό ποδόσφαιρο και θα συνεχίσει στη Ligue 1.

To κλαμπ της Νίκαιας θα καταβάλει ένα εκατομμύριο ευρώ και ο 35χρονος κίπερ αναμένεται να περάσει από ιατρικά την ερχόμενη Τετάρτη (3/8) και να βάλει την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ο Σμάιχελ αφήνει τη Λέστερ μετά από 478 συμμετοχές, μια... ιστορική Premier League, ένα Super Cup, ένα FA Cup και μια άνοδο ως πρωταθλητής της Championship.

