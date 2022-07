Οι σύζυγοι των Γουέιν Ρούνεϊ και Τζέιμς Βάρντι έλυσαν τις μακροχρόνιες διαφορές τους στις δικαστικές αίθουσες με τη γυναίκα του παλαίμαχου σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να δικαιώνεται.

Τον Οκτώβριο του 2019 η σύζυγος του Γουέιν Ρούνεϊ, Κολίν, με ένα απίστευτο ξέσπασμα της στο Instagram κατηγόρησε την αγαπημένη του Βάρντι, Ρεμπέκα, για διαρροή ψεύτικων ιστοριών στη σκανδαλοθηρική Sun. Η σύντροφος του άλλοτε σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέθεσε μήνυση στην 40χρονη πλέον γυναίκα του «killer» της Λέστερ, η οποία εκδικάστηκε μετά από σχεδόν δύο χρόνια. Το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου και η δικαστής Κάρεν Στάιν δικαίωσαν την 36χρονη Κολίν Ρούνεϊ, με βάση τα στοιχεία που κατέθεσε.

BREAKING: Rebekah Vardy has lost her civil case against Coleen Rooney for libel at the High Court in London. pic.twitter.com/eVMchoW9XM