Κριστιάνο Ρονάλντο: «Αδύνατο να μη μιλήσετε για μένα μια μέρα, ο Τύπος δεν βγάζει αλλιώς λεφτά»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο «ξέσπασε» στα social media απαντώντας σε μια ανάρτηση που δείχνει οπαδούς της Ατλέτικο να κρατούν το περίφημο πανό που ξεκαθάριζε ότι «δεν είναι ευπρόσδεκτος», αλλά και σε μια ανάρτηση με πληροφορίες σχετικά με τη μεταγραφή του.

Από τότε που ο Κριστιάνο Ρονάλντο γνωστοποίησε στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το αίτημα μεταγραφής τον περασμένο μήνα, μια σειρά από διαφορετικούς συλλόγους σε όλη την γηραιά ήπειρο έχουν συνδεθεί με το όνομα του 37χρονου, με πιο πρόσφατο τους «ροχιμπλάνκος».

Ωστόσο, από τότε που κυκλοφόρησαν τα νέα, οι οπαδοί του συλλόγου κάθε άλλο παρά ευχαριστημένοι είναι με την προοπτική να παίξει ο Πορτογάλος για την ομάδα τους. Σε επίσημη ανακοίνωση ο σύνδεσμος οπαδών Union Internacional de Penas ξεκαθάρισε πως ο πέντε φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας δεν ταιριάζει με τα ιδεώδη και τις αξίες της Ατλέτι και πως ακόμα κι αν η άφιξή του σηματοδοτούσε κάποιον τίτλο δεν θα τον ήθελα στην ομάδα τους.

Επιπλέον, σε φιλικό προετοιμασίας μερίδα υποστηρικτών ανάρτησε πανό που έγραφε «CR7 not welcome»!

Ο Πορτογάλος δεν έμεινε άπραγος. Σχολίασε μια ανάρτηση με το πανό των φίλων της Ατλέτικο, βάζοντας μια σειρά από emoji γέλιου και επιπλέον πέταξε τα «καρφιά του» και σε μια δημοσίευση που παρείχε ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα της μεταγραφής του.

Cristiano Ronaldo's response to a post on Instagram displaying the Atletico Madrid fans' "CR7 NOT WELCOME" banner: pic.twitter.com/9FbuLB20XF