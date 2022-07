Πρώτο όνομα στη μεταγραφική λίστας της Νότιγχαμ φαίνεται πως είναι ο διεθνής Πορτογάλος, Γουίλιαμ Καρβάλιο.

Σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ρεάλ Μπέτις και της Νότιγχαμ Φόρεστ για τον Άλεξ Μορένο, δεν εξελίσσονται όπως θα ήθελε ο βρετανικός σύλλογος. Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη έχει κάνει πρόταση για τον αριστερό μπακ πριν από εβδομάδες, αλλά φαίνεται πως άλλαξε πλέον στόχο και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, προτεραιότητά της είναι ο Γουίλιαμ Καρβάλιο.

Ο Πορτογάλος μέσος, που σχετίζεται αυτό το καλοκαίρι και με συλλόγους όπως η Γαλατασαράι, η Φενέρμπαχτσε, η Λυών κι η ιταλική Μόντσα, θα είναι πλέον το πρώτο όνομα στη μεταγραφική λίστα της Νότιγχαμ, σύμφωνα με τον γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Nottingham Forest top priority for the midfield is William Carvalho. Talks on - been told there’s strong interest in the Portuguese midfielder. 🚨🇵🇹 #NFFC



Huge opportunity for William in the Premier League with ambitious club like NFFC, pushing to sign him as priority target. pic.twitter.com/Mem8HaiDJ8