Άλλα 15 εκατομμύρια ευρώ είναι έτοιμη να διαθέσει η Νότιγχαμ Φόρεστ που έφτασε σε κατ' αρχήν συμφωνία με την Στουτγκάρδη για τον Όρελ Μανγκάλα. Μόλις επισημοποιηθεί το deal θα περάσει ο παίκτης τα ιατρικά τεστ.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη ενισχύεται... δίχως αύριο για την εμφάνιση στην Premier League τη νέα αγωνιστική περίοδο και προστίθεται στο ρόστερ του Στιβ Κούπερ ο 24χρονος αμυντικός χαφ, Όρελ Μανγκάλα.

Ο Βέλγος ποδοσφαιριστής αναμένεται να μετακινηθεί από την Στουτγκάρδη στο City Ground, αφού υπάρχει κατ' αρχήν συμφωνία των δύο εμπλεκόμενων ομάδων, ωστόσο, για να προχωρήσει η υπόθεση και να περάσει ο παίκτης τα ιατρικά τεστ, πρέπει να επισημοποιηθεί το deal και να γίνουν όλα τα διαδικαστικά.

Ο Μανγκάλα θα γίνει το 11ο φετινό θερινό μεταγραφικό απόκτημα της Νότιγχαμ Φόρεστ, την περασμένη σεζόν έπαιξε σε 29 αναμετρήσεις και η ομάδα του απέφυγε τον υποβιβασμό.

