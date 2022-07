Χάαλαντ: «Είναι ωραίο να κερδίζεις επιτέλους την Μπάγερν»

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ παραχώρησε δηλώσεις μετά τη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Μπάγερν με 1-0 και δεν έκρυψε την χαρά του για την πρώτη του νίκη επί των Βαυαρών.

Ο Νορβηγός στράικερ μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου μετά τη νίκη των «πολιτών» με 1-0 επί των Γερμανών στο διεθνές φιλικό που έπαιξαν τα ξημερώματα στις ΗΠΑ και δεν παρέλειψε να εκφράσει τη χαρά του για την πρώτη νίκη της καριέρας του απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου μετά από επτά σερί ήττες.

«Ναι είναι ωραίο. Η πρώτη φορά που κερδίζω την Μπάγερν. Ήτανε ώρα πια μετά από επτά σερί ήττες. Το να την κερδίζεις είναι ωραίο. Το παιχνίδι ήταν καλό και βοήθησε πολύ που παίξαμε απέναντι στην Μπάγερν ενόψει και του αγώνα με την Λίβερπουλ σε μία εβδομάδα».

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ απάντησε και σε ερώτηση για τον προπονητή του, Πεπ Γκουαρδιόλα αναφέροντας πως έχει τρελαθεί (με την καλή έννοια) με κάτι, χωρίς όμως να μπαίνει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Ο Γκουαρδιόλα έχει τρελαθεί μ' αυτό και μου αρέσει. Θα είναι διασκεδαστικό. Φυσικά είναι μία εβδομάδα και δεν μπορώ να πω πολλά γι' αυτό. Προπονούμαι καλά και είμαι έτοιμος για ό,τι έρχεται μετά. Δεν μπορώ να πω περισσότερα σχετικά με το με τι έχει τρελαθεί».

Από την πλευρά του ο Πεπ Γκουαρδιόλα τόνισε πάντως πως ο Νορβηγός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι χρειάζεται ακόμα χρόνο και περισσότερο ρυθμό.