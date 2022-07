Ο Ντέιβιντ Μουρς, ο άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε τη Λίβερπουλ μετά το πρωτάθλημα του 1990 και την καθοδήγησε στην πρώτη φάση των «πέτρινων χρόνων» της, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο της συζύγου του.

Ημέρα πένθους στη Λίβερπουλ, η οποία έκανε γνωστό τον θάνατο του άλλοτε ιδιοκτήτη της, Ντέιβιντ Μουρς. Το «αθόρυβο» αφεντικό των Reds από το 1991 ως το 2007, επειδή αρεσκόταν στο να αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας και έκτοτε επίτιμος πρόεδρος του συλλόγου, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το πρωί της Παρασκευής σε ηλικία 76 ετών, λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο της επί 39 χρόνια συζύγου του, Μαρτζ.

Ο Μουρς, επιχειρηματίας και φανατικός φίλος της Λίβερπουλ, ανέλαβε τον σύλλογο μετά το τελευταίο (ως τότε) πρωτάθλημα του 1990, με την οικογένειά του να διαθέτει μετοχές στο κλαμπ για πάνω από μισό αιώνα.

Παρά το ότι επί ημερών του οι Reds δεν κατέκτησαν το πρωτάθλημα, γεύτηκε την επιτυχία συνολικά δέκα τίτλων σε 16 χρόνια, συμπεριλαμβανομένης φυσικά της κατάκτησης του Champions League στην Πόλη το 2005. Το 2007 πούλησε το μερίδιό του στους Αμερικανούς, Τομ Χικς και Τζορτζ Ζιλέ.

Liverpool FC is deeply saddened by the passing of former chairman and owner David Moores.



The thoughts of everyone at the club are with David’s family and friends at this difficult time.