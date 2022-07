Ο Έρικ Τεν Χαγκ με τον δικό του τρόπο καθιστά σαφές ότι δεν δέχεται την μετριότητα και την χαλαρότητα στις προπονήσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με αποτέλεσμα ο Ζιντάν Ίκμπαλ να τα... ακούσει για τα καλά

Ο Ολλανδός προπονητής είναι τρομερά αυστηρός αυτό τον πρώτο καιρό της παρουσίας του στους «κόκκινους διαβόλους» και θέλει να διορθώσει πάρα πολλά πράγματα.

Προς το παρόν δείχνει να τα καταφέρνει αν λάβει κανείς υπόψιν του το πρόσφατο φιλικό παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας και τα εντυπωσιακά τέρματα που σημείωσε η Γιουνάιτεντ έπειτα από ομαδικές συνεργασίες.

Βέβαια, δεν έλειψαν και οι στιγμές που ο Τεν Χαγκ άρχισε τις φωνές, με τον Ντε Χέα να γίνεται αποδέκτης του εκνευρισμού του προπονητή του, όπως συνέβη και με τον Ζιντάν Ίκμπαλ σε μια από τις τελευταίες προπονήσεις...

"F*CKING RUBBISH!!" – Erik ten Hag screams at Zidane Iqbal for not doing the right thing in training.



These Man Utd players are in for a real shock 😂pic.twitter.com/pj07Urd8MV