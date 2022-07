Η Νότιγχαμ Φόρεστ έδωσε συνέχεια στο μεταγραφικό της ντεμαράζ , ανακοινώνοντας την απόκτηση του Τζέσι Λίνγκαρντ που... πόζαρε με τη νέα του φανέλα δίπλα στον Μιλτιάδη Μαρινάκη.

Μεταγραφών συνέχεια στη Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία δεν έχει δείξει καμία διάθεση να πατήσει... φρένο ενόψει της επιστροφής της στην Premier League. Οι Κόκκινοι είχαν φτάσει ήδη σε διψήφιο αριθμό μεταγραφών στο θερινό παζάρι (10), αλλά έψαχναν ένα... μπαμ που θα προκαλούσε κρότο στην αγγλική αγορά.

Μια «βόμβα» που τελικά βρήκαν στο πρόσωπο του Τζέσι Λίνγκαρντ! Παρά το ενδιαφέρον της Γουέστ Χαμ για την απόκτηση του Άγγλου μεσοεπιθετικού που έμεινε ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Φόρεστ κινήθηκε αστραπιαία και με δέλεαρ τις 10 εκατομμύρια λίρες ετησίως κατάφερε να κερδίσει τη «μάχη» και να ολοκληρώσει τη συμφωνία.

Από την πλευρά του ο Λίνγκαρντ πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας, το οποίο τον έχρισε αυτομάτως ως τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στο ρόστερ της Νότιγχαμ.

Από εκεί και πέρα σειρά πήραν οι επίσημες ανακοινώσεις, με τον Άγγλο να ποζάρει δίπλα στον Μιλτιάδη Μαρινάκη με τη φανέλα της νέας του ομάδας. Την προηγούμενη σεζόν ο Λίνγκαρντ κατέγραψε συνολικά 21 συμμετοχές με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σημειώνοντας δυο γκολ και μια ασίστ.

