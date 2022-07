Ο Έρικ Τεν Χαγκ είχε πάντοτε στο μυαλό του την προοπτική να γίνει προπονητής, όπως δείχνει και μια παλιά συνομιλία του με τον αείμνηστο Γιόχαν Κρόιφ.

Πίσω στο 1984, ένα χρόνο πριν ο Κρόιφ ξεκινήσει τη λαμπερή του καριέρα στον πάγκο του Άγιαξ εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή στην Ολλανδία. Δίπλα του ήταν αρκετοί νεαροί ποδοσφαιριστές, συμπεριλαμβανομένου του 13χρονου Έριν Τεν Χαγκ. Ο νυν προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που έχει αναλάβει το δύσκολο έργο της ποδοσφαιρικής της ανάστασης, μπορεί να ήταν έφηβος σε εκείνη την συνάντησή με τον «Ιπτάμενο Ολλανδό» αλλά στη συζήτηση μίλησε με ωριμότητα δείχνοντας την έμφυτη κλίση του στην προπονητική.

Η συνομιλία, μεταφρασμένη στα αγγλικά, αφορούσε τις.. φωνές των προπονητών σε νεαρούς μπαλαδόρους. Ο θρυλικός Κρόιφ, ρώτησε: «Αλλά συμβαίνει συχνά ένας προπονητής να φωνάζει, σωστά; Ή δεν συμβαίνει αυτό με εσάς;»

Με τον 13χρονο Τεν Χαγκ να απαντά: «Νομίζω ότι πρέπει να προσέχεις να μην φωνάζεις πολύ στους νέους, γιατί μπορεί να σπάσεις έναν παίκτη με αυτόν τον τρόπο. Αλλά σε ένα υψηλότερο επίπεδο, όπως η πρώτη ομάδα του Άγιαξ, θα πρέπει να είναι σε θέση να πεις κάτι για αυτό. Αυτά τα παιδιά προπονούνται σχεδόν κάθε μέρα μέσα στην εβδομάδα. Αν συνεχίσουν να κάνουν τα ίδια λάθη, θα πρέπει να μπορείς να τα αντιμετωπίσεις»

Ο Κρόιφ στη συνέχεια ρώτησε: «Αυτό σημαίνει ότι κάνετε διάκριση μεταξύ νεών παικτών και επαγγελματιών ποδοσφαίρου;» - στο οποίο ο Τεν Χαγκ είπε «Ναι».

Ο νέος προπονητής της Γιουνάιτεντ έζησε αυτή τη δήλωση πριν από 38 χρόνια, πρόσφατα, όταν ακούστηκε να φωνάζει «Τι βλακείες κάνεις;» σε παίκτη του από την πλάγια γραμμή κατά τη φιλική νίκη με 3-1 επί της Κρίσταλ Πάλας.

Αφού προχώρησε στην προπονητική ο Τεν Χαγκ μπόρεσε να συνεχίσει τις ιδέες του Κρόιφ για το «Total Football» και να πετύχει με τον Άγιαξ, όπου κέρδισε τρεις τίτλους στην Eredivisie.

Μάλιστα ο νέος κόουτς των «κόκκινων διαβόλων» μίλησε για τη συνάντησή του με τον Κρόιφ όλα αυτά τα χρόνια σε μια συνέντευξη στο NOS Sports τον Απρίλιο και εξήγησε γιατί έχει τόσες πολλές εικόνες του θρύλου της Μπαρτσελόνα και του Άγιαξ. «Υπάρχει ένας λόγος που έχω φωτογραφίες του Κρόιφ στο γραφείο μου. Το να κερδίζεις είναι σημαντικό, αλλά θέλεις να κερδίζεις με συγκεκριμένο στυλ. Πρέπει να κερδίζεις με ελκυστικό ποδόσφαιρο γιατί παίζεις ποδόσφαιρο για τον κόσμο. Ο Γιόχαν Κρόιφ εξακολουθεί να περπατά εδώ, μπορείτε να νιώσετε το DNA του».

