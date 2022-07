Η Σίτι τα βρήκε σε όλα με τον Ριγιάντ Μαχρέζ για το νέο συμβόλαιο και ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 2025.

Αποτελεί τον παίκτη - κλειδί της Σίτι και η πρωταθλήτρια Αγγλίας δεν μπορεί να τον αποχωριστεί! Ετσι, οι «Πολίτες» τα βρήκαν σε όλα με τον Ριγιάντ Μαχρέζ και ο Αλγερινός σταρ έβαλε την υπογραφή του σε νέο τριετές συμβόλαιο. Ο 31χρονος εξτρέμ μετακόμισε στον σύλλογο από τη Λέστερ το 2018 κι έκτοτε είναι βασικό «εργαλείο» για τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Αλλωστε, σε αυτό το διάστημα δεν έχει κάνει λιγότερες από 44 εμφανίσεις σε μια σεζόν, ενώ έχει σκοράρει 63 γκολ σε 189 αγώνες.

Την περασμένη σεζόν, ο Μαχρέζ ήταν σε τρελή φόρμα πετυχαίνοντας 24 γκολ σε 47 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Η Σίτι κάνει τα πάντα για να παρουσιαστεί ακόμα πιο δυνατή, έχοντας αποκτήσει τους Χάαλαντ, Φίλιπς, Άλβαρες και Μορένο.

2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣



We are delighted to announce that @Mahrez22 has signed a new two-year contract extension! ✍️💙 pic.twitter.com/mhJ6QLZOIY