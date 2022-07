Οριστική θεωρείται πλέον η μετακίνηση του Λισάντρο Μαρτίνες στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού, όλα φαίνεται πως έχουν ολοκληρωθεί και ο ποδοσφαιριστής θα υπογράψει σύντομα το συμβόλαιο των πέντε ετών.

Ο Αργεντινός αμυντικός θα προστεθεί στα πλάνα του Έρικ Τεν Χαγκ και θα συνεχίσουν μαζί την πορεία τους, η οποία μέχρι και πέρυσι τους είχε παρέα στον Άγιαξ.

Έπειτα από αρκετές ημέρες διαπραγματεύσεων και αλλαγών στα ποσά και τους όρους των συμφωνιών με τον Αίαντα και τον παίκτη, οι «κόκκινοι διάβολοι» κατάφεραν να πάρουν τον ποδοσφαιριστή.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το deal με το κλαμπ του Άμστερνταμ έκλεισε στα 55 εκατομμύρια ευρώ, ο Λισάντρο θα υπογράψει μέχρι και το 2027 και η καθοριστική κουβέντα έγινε στην ολλανδική πρωτεύουσα την Τετάρτη, ώστε όλα να τελειώσουν ιδανικά για την Γιουνάιτεντ.

Lisandro Martínez to Manchester United, here we go! Full agreement in place between Man United and Ajax for package up to €55m. Lisandro will sign until 2027, documents now approved. 🚨🔴 #MUFC



Deal done - meeting in Amsterday on Wednesday was the key step. Ten Hag, big factor. pic.twitter.com/qyYskmgNMU