Μπορεί να κάνει... κακό γκελ στον κόσμο της Γιουνάιτεντ, όμως, ο νεαρός Ζιντάν Ίκμπαλ της Γιουνάιτεντ ζήτησε και πήρε τη φανέλα του Μοχάμεντ Σαλάχ μετά το φιλικό ντέρμπι στην Μπανγκόγκ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» έφτασαν στο τελικό 4-0 απέναντι στους «κόκκινους», με τον Ζιντάν Ίκμπαλ να κερδίζει αρκετά θετικά σχόλια για την εμφάνισή του στο παιχνίδι.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής από το Ιράκ έδειξε πως δεν ήθελε ν' αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη και θαυμάζοντας τον Σαλάχ, του ζήτησε τη φανέλα του αμέσως μετά το ματς.

Ο Αιγύπτιος δεν του χάλασε το χατήρι και του την έδωσε αμέσως, με τον 19χρονο χαφ να παίρνει και το σουβενίρ του, πέρα από το χρόνο συμμετοχής που του έδωσε ο Τεν Χαγκ στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας.

Its very nice to watch an Iraqi player get the legend @MoSalah kit ⭐🔥 can't tell you how happy I am@z10ane lucky you ! pic.twitter.com/cZLmtPWM2V