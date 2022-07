Η Λίβερπουλ προσκάλεσε στο Άνφιλντ πιτσιρίκο που βίωσε το χάος του «Σταντ ντε Φρανς»

Ο sports scientist Σάιμον Μπράντις δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter την επιστολή της Λίβερπουλ που προσκαλεί το παιδάκι του στο «Άνφιλντ» (συνοδεία ενός ενήλικα) θέλοντας να τους αποζημιώσει για τα όσα βίωσαν στον περιβάλλοντα χώρο του «Σταντ ντε Φρανς» πριν και μετά τον τελικό του Champions League.

Τα όσα πρωτοφανή συνέβησαν στον φετινό τελικό του Champions League στο Παρίσι θα μείνουν για πάντα στις πιο μαύρες σελίδες ιστορίας του αθλήματος. Φίλαθλοι με εισιτήρια παρέμειναν εκτός γηπέδου, δέχθηκαν χημικά από την αστυνομία του Παρισιού και επίθεση από συμμορίες της πόλης, ενώ στη συνέχεια άκουσαν -αρχικά- τους ιθύνοντες να ρίχνουν τις ευθύνες σε εκείνους. Εν τέλει βέβαια η UEFA και οι γαλλικές Αρχές εκτίθενται για τις παραλείψεις και τα λάθη που οδήγησαν στο χάος.

Η Λίβερπουλ από πλευράς της θέλοντας να αποζημιώσει τρόπον τινά τους φιλάθλους της -ιδίως όσους συνόδευαν παιδιά- που βίωσαν αυτή τη σοκαριστική εμπειρία τους προσκαλεί στο φιλικό προετοιμασίας με την Στράσμπουργκ στο Άνφιλντ την τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Τουλάχιστον αυτό φρόντισε να κάνει με τον Σάιμον Μπράντις, γνωστό sports scientist.

«Οι σκηνές που έλαβαν χώρα μέσα και γύρω από το Σταντ ντε Φρανς, πριν και μετά την σέντρα, θα παραμείνουν για καιρό στη μνήμη για όλους τους λάθος λόγους. Ο σύλλογος γνωρίζει ότι υπήρχαν και παιδιά που πήγαν στο παιχνίδι βιώνοντας μια τόσο άσχημη εμπειρία, ο αρνητικός αντίκτυπος της οποίας θα επηρέασε την επιθυμία τους να πάνε στο γήπεδο μελλοντικά. Ξέρουμε ότι συνοδεύατε ένα παιδί κάτω από 16 ετών κι έτσι επικοινωνούμε μαζί σας να καλέσουμε το παιδάκι σας και έναν ενήλικα ως συνοδό στο επερχόμενο φιλικό κόντρα στην Στρασμπουργκ»

Ο Μπράντις δημοσίευσε την επιστολή των «reds» γράφοντας: «Κλάση από τη Λίβερπουλ, με κάνει περήφανο που είμαι 'κόκκινος', ευχαριστώ».

