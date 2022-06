Όσο περνάει ο καιρός τόσο περισσότερο εκτίθενται η UEFA, οι γαλλικές Αρχές και οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης του μεγάλου τελικού του Champions League, αφού τώρα υπήρξε παραδοχή για πρόβλημα του συστήματος των εισιτηρίων!

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ κατηγορήθηκαν μέχρι και από τη γαλλική Κυβέρνηση για κατοχή πλαστών εισιτηρίων, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός Stade de France αρκετός κόσμος που είχε κανονικό εισιτήριο και έπρεπε να βρίσκεται στις εξέδρες για το ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Θέση επί του θέματος είχε πάρει και ο Άντι Ρόμπερτσον που άκουσε από συγγενείς και φίλους του να του λένε πως τους μεταφέρθηκε ότι τα εισιτήριά τους δεν ήταν σωστά, με τον ποδοσφαιριστή ν' απορεί γιατί τα είχε εξασφαλίσει κατευθείαν από την ομάδα.

Τώρα, ο εκτελεστικός διευθυντής της διοργάνωσης των events της UEFA, Μάρτιν Κάλεν, ανέφερε πως: «Υπήρξε τεχνικό πρόβλημα και δεν ήταν δυνατό το τσεκάρισμα των εισιτηρίων». Αυτό, σημαίνει πως ακόμα και όσοι είχαν κανονικό εισιτήριο, έβγαινε στο σύστημα πως δεν αναγνωριζόταν και κάπως έτσι άρχισε να διαδίδεται ότι ήταν πλαστά!

UEFA revealed its ticket system can collapse because of broken pens and dodgy bluetooth connection this morning.



This raises huge concerns about whether UEFA can organise events, and for every football fan about their safety.



Again please read and sharehttps://t.co/9BWQgbGQQf